Les Bruins l'emportent contre les Sabres

BUFFALO, N.Y. - Ryan Spooner a marqué deux buts dans les quatre dernières minutes du match et les Bruins de Boston ont doublé les Sabres de Buffalo 4-2, jeudi soir.

Patrice Bergeron et David Krejci ont également enfilé l'aiguille au cours du premier affrontement de cette série aller-retour entre les deux formations. Krejci a ajouté une aide tandis que Tuukka Rask a réalisé 31 arrêts pour aider les Bruins à mettre fin à une série de deux défaites.



Spooner a brisé une égalité de 2-2 alors qu'il ne restait que 3:53 à jouer. Il a accepté une passe de Krejci avant de battre Robin Lehner grâce à un lancer frappé. Spooner a complété la marque dans un filet désert.



Marcus Foligno et Kyle Okposo ont répliqué pour les Sabres. Matt Moulson a préparé les deux buts des siens. Lehner a pour sa part repoussé 34 rondelles. Les Sabres n'ont qu'une victoire en temps réglementaire au cours des six dernières parties.