Les Bruins mettent fin à une série de quatre revers

NEW YORK - Riley Nash a marqué deux buts, Anton Khudobin a effectué 18 arrêts et les Bruins de Boston ont battu les Islanders de New York 2-1, samedi soir, pour mettre fin à une série de quatre revers.

Nash a brisé une égalité de 1-1 en inscrivant son deuxième but de la rencontre, à 4:12 du troisième vingt. Il a battu le gardien des Islanders Thomas Greiss grâce à un lancer de la pointe. Les Bruins ont maintenant deux points d'avance devant les Islanders pour l'obtention de la dernière place donnant accès aux séries éliminatoires dans l'Association Est.



John Tavares a répliqué pour les locaux et Greiss a terminé le duel avec 16 arrêts.



Tavares a eu une occasion en or de niveler le pointage alors qu'il ne restait que six minutes à faire en troisième période, mais il a envoyé la rondelle sur la barre transversale.