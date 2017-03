Les Bruins mettent un frein à la séquence des Flames (vidéo)

CALGARY - David Backes est revenu dans la rencontre après s'être blessé et a inscrit le but gagnant pour permettre aux Bruins de Boston de l'emporter 5-2 face aux Flames de Calgary, mercredi soir.

Les Bruins mettent ainsi un terme à la séquence victorieuse des Flames, qui s'élevait à 10 gains consécutifs.



En inscrivant son 36e but de la saison, Brad Marchand est devenu le meneur de la Ligue au chapitre des buts, devant Sidney Crosby.



Backes a fait une vilaine chute contre la rampe lorsqu'il bataillait pour la rondelle avec le défenseur Mark Giorgano en début de rencontre et semblait s'être gravement blessé à la jambe. Il a cependant effectué un retour au jeu en début de deuxième période et a permis aux Bruins de prendre les devants 3-2.



Pastrnak bien entouré

«C'est peut-être épeurant sur le coup, mais tu retournes au vestiaire avec le personnel médical. Ils prennent soin de toi et tu es en mesure de revenir au jeu», a expliqué Backes.



«Il a inscrit un but important et il a connu de bonnes présences jusqu'à la toute fin», a répliqué l'entraîneur-chef des Bruins, Bruce Cassidy.



David Pastrnak, à deux reprises et Matt Beleskey ont également marqué pour la troupe de Bruce Cassidy (38-26-6), qui se rapproche dangereusement des Sénateurs d'Ottawa au deuxième rang de la section Atlantique.

Faits saillants:





Pastrnak affirme que d'être entouré de coéquipiers comme Marchand, Patrice Bergeron et David Krejci contribue à son rayonnement. «C'est juste facile et plaisant pour moi de jouer avec ce genre de joueurs», a-t-il ajouté.



Cassidy affiche un dossier de 12-3-0 depuis le congédiement de Claude Julien, le 7 février dernier.



Alex Chiasson et Dougie Hamilton ont été les buteurs du côté de Calgary (39-27-4).



«Je leur donne du crédit. Ils ont simplement été meilleurs que nous», a déclaré l'entraîneur-chef des Flames, Glen Gulutzan.



Elliott a pris congé

prebBrian Elliott a été l'un des meilleurs joueurs de la concession durant la séquence de 10 victoires. Il a remporté ces neuf duels, en plus d'afficher une moyenne de buts alloués de 1,74 et un pourcentage d'efficacité de ,943.



Affaibli par un rhume, Elliott a été tenu à l'écart de la rencontre. Chad Johnson a été désigné comme gardien partant, mais l'absence d'Elliott s'est fait ressentir.



Johnson a commis quelques erreurs permettant aux Bruins de prendre les devants rapidement dans la rencontre. Dans la défaite, il a effectué 27 arrêts.



«Je ne me sentais pas vraiment bien, pour être honnête. C'était difficile. Il y a eu de drôles de rebonds, de mauvais buts, a expliqué Johnson qui a disputé son dernier match le 24 février dernier. Je n'ai pas joué beaucoup ces derniers temps et lorsqu'on te donne une opportunité, tu ne veux pas être la personne dans le filet lorsque la séquence victorieuse prend fin.»



Anton Khudobin a repoussé 21 tirs pour les Bruins et montre un dossier de 5-5-1.