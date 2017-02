Les Bruins poursuivent leur ascension (vidéo)

LOS ANGELES - Brad Marchand et David Pastrnak ont tous les deux marqué leur 26e but de la saison et les Bruins de Boston ont porté à 5-1-0 leur fiche sous la tutelle de Bruce Cassidy en l'emportant 4-1 contre les Kings de Los Angeles, jeudi soir.

Anton Khudobin a repoussé 27 rondelles à son premier départ pour les Bruins depuis le 23 décembre. Son équipe a pris les devants rapidement et elle a tenu le coup pour signer une première victoire à Los Angeles depuis le 24 mars 2012.

Faits saillants:

Pastrnak a couronné une excellente partie en inscrivant un septième but en avantage numérique cette saison, au deuxième vingt. Dominic Moore a mis fin à une disette de 26 parties sans but en envoyant la rondelle dans un filet désert. David Krejci l'a imité alors qu'il ne restait que sept secondes à jouer au match.



Kevin Gravel a enfilé l'aiguille pour une première fois en carrière dans la LNH et Peter Budaj a stoppé 21 lancers pour les Kings, qui ont perdu six de leurs huit derniers matchs.