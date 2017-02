Les Bruins s'inclinent pour une 1re fois en 5 matchs (vidéo)

ANAHEIM, Californie - Rickard Rakell a brisé l'égalité alors qu'il ne restait que 2:34 à jouer en troisième période et les Ducks d'Anaheim ont défait les Bruins de Boston 5-3, mercredi soir.

Les Bruins ont vu leur séquence de quatre victoires prendre fin. Ils n'avaient toujours pas perdu depuis que Bruce Cassidy a remplacé Claude Julien au poste d'entraîneur-chef de l'équipe, le 7 février.

Rakell a aussi touché la cible en deuxième période et l'attaquant des Ducks revendique maintenant 24 buts cette saison. Ondrej Kase, Josh Manson et Andrew Cogliano ont aussi enfilé l'aiguille pour les locaux. Jonathan Bernier a repoussé 26 rondelles et il a signé une première victoire depuis le 23 janvier.

Frank Vatrano a créé l'égalité en troisième période pour les perdants. Les défenseurs Brandon Carlo et Zdeno Chara ont aussi fait bouger les cordages tandis que Tuukka Rask a stoppé 20 lancers.



Les Ducks ont vaincu les Bruins pour une septième fois consécutive.