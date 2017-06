«Les Canadiens devront laisser Drouin s'exprimer à l'attaque»

(98,5 Sports) - Le joueur Jonathan Drouin serait une excellente acquisition des Canadiens de Montréal, selon notre chroniqueur sportif Philippe Cantin. La chose primordiale dans le cas du jeune athlète sera qu'il puisse témoigner de ses habiletés à l'attaque, sans craindre les remontrances de la part de son entraîneur-chef ou encore de la direction du club.

«C’est une nouvelle sensationnelle. Le Tricolore avait besoin de renfort à l’attaque, et ce depuis plusieurs années. On a encore constaté cette absence de punch durant la série contre les Rangers de New York. Cette incapacité de marquer un gros but au moment opportun a fait très mal aux Canadiens. Drouin va donner un nouveau ton à l’équipe.»

Quelques heures après avoir acquis ses services du Lightning de Tampa Bay en retour du jeune défenseur Mikhail Sergachev, jeudi, la direction du Tricolore s’est entendue avec l’athlète de 22 ans à propos d’un contrat de six ans, évalué à 33 millions de dollars américains.

«Drouin vient de signer une entente de 5,5 millions $ par année. Évidemment, l’appétit (salarial) d’Alex Galchenyuk, qui doit renouveler son contrat, va être en conséquence… Est-ce que la direction des Canadiens est prête à lui consentir autant d’argent ? J’en doute. Ce ne serait pas étonnant que [le directeur général] Marc Bergevin bouge dans son cas. Le nom de Galchenyuk est déjà associé à plusieurs rumeurs de transaction. Mais, il y a un risque. Galchenyuk est un joueur avec des habiletés bien au-delà de la moyenne.»

Bien qu’il soit trop tôt, selon Philippe Cantin, pour dire avec quels partenaires de trio Jonathan Drouin évoluera, il a indiqué, samedi matin, que les Canadiens devront d’abord et avant tout laisser le jeune joueur «s’exprimer à l’attaque».

«C’est fondamental. Il peut jouer à l’aile gauche ou à l’aile droite, et même au centre. Or, [le véritable enjeu], c’est ce qu’on va lui demander de livrer sur la patinoire. Si on commence, encore une fois, à vouloir contenir son talent offensif en lui rappelant sans cesse qu’il ne doit pas commettre de revirement et d’erreur en défensive, ça peut brimer sa capacité à briller au niveau offensif. J’ai hâte de voir jusqu’à quel point l’organisation va le laisser s’exprimer à l’attaque.»

Jonathan Drouin est originaire de Sainte-Agathe-des-Monts. Il a été repêché en première ronde (3e au total) par le Lightning de Tampa Bay, en 2013.

Il a amassé 29 buts et 66 mentions d'aide en 164 rencontres en carrière dans la Ligue nationale de hockey avec le Lightning. Drouin a inscrit 21 buts et 32 mentions d'aide en 73 rencontres la saison dernière avec Tampa Bay.

