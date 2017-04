Les Canadiens en avance 2-1 dans la série, en battant les Rangers 3-1(vidéo)

(98,5 Sports) - Les Canadiens ont pris une avance de 2-1 dans leur série quart de finale d'Association en l'emportant 3-1 au Madison Square Garden dans le troisième de la série.

Les hommes de Claude Julien ont récupéré l'avantage de la glace, qu'ils avaient perdu après le premier match au Centre Bell, en livrant une rencontre presque sans reproche au moment où ils en avaient grandement besoin.

Carey Price a été rarement mis à l'épreuve alors qu'il n'a fait face qu'à 21 tirs. Il se dirigeait vers un septième jeu blanc en carrière en matchs éliminatoires lorsqu'il a finalement cédé devant le défenseur Brady Skjei avec un peu plus de deux minutes à jouer au troisième vingt, alors que les Rangers avaient fait appel à un sixième attaquant.

Mais le Canadien s'était déjà donné un coussin de trois buts grâce aux filets d'Artturi Lehkonen, tard en deuxième période, et ceux de Shea Weber et d'Alexander Radulov, en troisième. Les buts de Lehkonen et de Weber ont été marqués pendant des avantages numériques, les premiers dans de telles circonstances de part et d'autre depuis le début de la série.

Le Canadien a dirigé 29 tirs vers Lundqvist.

Le quatrième match sera présenté mardi soir au Madison Square Garden. La cinquième rencontre suivra jeudi au Centre Bell.

Contraste frappant

Le nouveau décor qui accueillait les deux équipes a semblé avoir un effet apaisant sur les joueurs, qui ont amorcé le duel avec moins de vigueur que lors des deux premiers matchs.

Les mises en échec ont été beaucoup moins nombreuses, surtout dans la première moitié de la période initiale, et les vraies bonnes chances de marquer ont été rares.

Le Tricolore a connu ses meilleurs moments en milieu de période, grâce au trio de Tomas Plekanec, Brendan Gallagher et Paul Byron, qui s'est de nouveau avéré le plus efficace au sein de la formation de Claude Julien.

Lundqvist a réalisé ses meilleurs arrêts contre Max Pacioretty, qui a fait dévier une belle passe de Plekanec au moment où le Canadien complétait un changement d'effectifs, et aux dépens de Byron. Il a eu l'aide sa barre horizontale sur un tir de Dwight King, tout ça dans un intervalle d'environ deux minutes.

Défensivement, le Canadien n'a concédé que six tirs pendant le premier vingt, dont la moitié pendant des punitions mineures à Jeff Petry et à Alex Galchenyuk.

En fait, l'une des meilleures chances de marquer des Rangers n'a pas été comptabilisée au tableau des tirs au but puisque la rondelle expédiée par Oscar Lindberg a donné directement sur le poteau, à la droite de Price.

Le Canadien s'est montré tout aussi hermétique pendant la deuxième période au point où les Rangers ont eu beaucoup de difficultés à entrer en territoire adverse. Pendant les 15 premières minutes de l'engagement, seul Michael Grabner, possiblement le meilleur attaquant des Rangers depuis le début de la série, a pu décocher un tir de qualité vers Price, qui l'a stoppé avec aplomb.

Les hommes de Claude Julien ont finalement rompu l'impasse quand Lehkonen a déjoué Lundqvist d'un tir des poignets de qualité, du côté de la mitaine, lors d'une supériorité numérique.

Weber a procuré un important coussin au Tricolore lorsqu'il a déjoué Lundqvist après une belle pièce de jeu de Galchenyuk, alors qu'il ne restait que 25 secondes à une double mineure à Mats Zuccarello pour bâton élevé à l'endroit d'Andrei Markov.

Radulov a mis la rencontre hors de portée grâce à un but spectaculaire, marqué d'une seule main avec 4:25 à jouer au temps réglementaire.

Les deux équipes vont se retrouver pour le 4e match, mardi soir à 19H. La rencontre sera présenté sur Cogeco Media à partir de 18h30 avec l'émision d'avant-match.

1re prériode

aucun but

Tirs au but: Canadiens 10 - Rangers 6

2e période

17:37 : En avantage numérique, Tomas Plekanec patine dans le cercle de mise au jeu du coté gauche, il passe à Brendan Gallagher posté sur la ligne de but à gauche du but. Gallagher passe sur réception dans l'enclave à Artturi Lehkonen qui décoche immédiatement son tir dans le haut du but de Lundqvist, 1-0 Canadiens

Tirs au but: Canadiens 10-12/22 - Rangers 6-6/12

3e période

07:32: En avantage numérique, Alexander Radulov entre chez les Rangers et passe à Galchenyuk posté à la gauche de Lundqvist. De l'autre côté Shea Weber est complètement libre et fait un appel du bâton. Galchenyuk patine vers l'enclave entre les deux cercles de mise au jeu passe à Weber, au milieu du cercle sur le flanc gauche; Weber tire sur réception avec puissance, le gardien des Rangers n'y voit que du feu 2-0 Canadiens

15:35: Alexander Radulov intercepte un mauvais dégagement à la sortie du territoire des Rangers. Il refile la rondelle devant lui à Philipp Danault qui monte sur la droite. Contré par deux défenseurs, Danault réussi quand même à remettre le disque à Radulov sur sa gauche. Bien que marqué de près, Radulov, d'une seule main réussi non seulement à contrôler la ropndelle mais à faire une feinte qui laisse Lundqvist pantois, 3-0 Canadiens

17:04 : Les Rangers remportent la mise au jeu à la droite de Price, Brady reçoit la rondelle à la ligne bleue, son tir frappé déjoue Price, 3-1 Canadiens

Dès la mise au jeu après le but des Rangers, Lundqvist rentre au banc à la faveur d'un 6e patineur.

Marque finale Canadiens 3 - Rangers 1

Tirs au but: Canadiens 10-12-7/29 - Rangers 6-6-9

L'incroyable but d'Alexander Radulov

Avant-match

Alex Galchenyuk est de retour au centre du troisième trio, comme ce fut le cas à la fin du deuxième match disputé à Montréal, vendredi soir.

CANADIENS

Attaquants : Max Pacioretty- Philipp Danault – Alexander Radulov / Paul Byron – Tomas Plekanec – Gallagher / Andrew Shaw – Alex Galchenyuk – Artturi Lehkonen / Dwight King – Steve Ott – Torrey Mitchell

Défenseurs : Andrei Markov – Shea Weber / Jordie Benn – Petry / Nathan Beaulieu – Brandon Davidson

Gardiens: Carey Price - Al Montoya

Retraits: Andreas Martinson, Michael McCarron, Brian Flynn, Nikita Nesterov / Blessé: Alexei Emelin

RANGERS

Attaquants : Chris Kreider – Derek Stepan – Mats Zuccarello / Jimmy Vesey – Mika Zibenejad – Rick Nash / J.T. Miller – Kevinb Hayes - Michael Grabner / Tanner Glass – Oscar Lindberg – Jesper Fast

Défenseurs : Ryan McDonagh – Dan Girardi / Marc Staal – Nick Holden / Brady Skjei – Brendan Smith

Gardiens : Henril Lundqvist – Antti Raanta