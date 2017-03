Les Canadiens en quête d'un cinquième gain d'affilée

(98,5 Sports) - Les Canadiens de Montréal, malgré des lacunes offensives persistantes, ont retrouvé le chemin de la victoire depuis leur match contre les Maple Leafs. Ils seront en quête d'une cinquième victoire d'affilée, ce soir, contre les Rangers, à New York.

______________________________________________________________________

La rencontre sera radiodiffusée sur le réseau Cogeco Média, à compter de 18h30, incluant l'émission d'avant-match avec Martin McGuire et Dany Dubé.

______________________________________________________________________

Au classement général de la Ligue nationale de hockey (LNH), Le Tricolore (36-21-8) a quatre points de moins que les Rangers (41-21-2). Malgré tout, Montréal est au premier rang de la division Atlantique, tandis que New York est à la quatrième place de la division Métropolitain. Il faut souligner que cette la division des Rangers renferme de puissantes équipes comme les Capitals (93 points), les Blue Jacket (86 points) et les Penguins (86 points).

En dépit de leur position – 1er dans le quatrième as de l’association de l’Est –, les Rangers font très bonne figure cette saison. D’ailleurs, si les séries éliminatoires commençaient aujourd’hui, les joueurs d’Alain Vigneault se mesureraient justement aux hommes de Claude Julien.

Ceux-ci entament à New York une série de quatre parties en 10 jours à l’étranger. Après leur séjour dans la mégapole américaine, ils poursuivront leur route vers Vancouver, Calgary et Edmonton.

Tous les nouveaux venus accompagnent la formation montréalaise durant le voyage : les défenseurs Jordie Benn et Brandon Davidson ainsi que les attaquants Steve Ott, Dwight King et Andreas Martinsen. Mentionnons que les trois derniers joueurs mentionnés n’ont pas encore disputé de match dans l’uniforme des Canadiens.

Steve Ott en uniforme?

Lors de la séance d’entraînement d’hier, King a été mis sur le trio composé d’Alex Galchenyuk et d’Artturi Lehkonen.

Soulignons que Shea Weber, Alexander Radulov, Andrew Shaw et Alexei Emelin n’ont pas participé à cet entraînement. Ils auraient plutôt profité du moment pour recevoir des soins.

L'attaquant Steve Ott, pourrait bien faire ses débuts dans l'uniforme du Canadien ce soir. Il a notamment pivoté le quatrième trio vendredi à l'entraînement de sa nouvelle équipe. Ott, âgé de 34 ans, a affronté les Rangers à 14 occasions au cours de sa carrière.

Les Rangers et les Canadiens se sont affrontés le 21 février et le 14 janvier. Montréal a battu New York au cours des deux affrontements. D’abord par la marque de 5-4 et récemment par la marque de 3-2, en tirs de barrage. Il s’agira du troisième et dernier match de la campagne régulière entre ces deux équipes.

Puissante attaque

Du côté des Rangers, ceux-ci ont vaincu les Bruins 2-1, jeudi. Ils avaient cependant perdu leurs deux matchs précédents.

Michael Grabner est le meneur des buteurs (26) dans l’équipe cette saison. C’est J.T. Miller qui est néanmoins le meilleur pointeur de la formation. Il a amassé 48 points en 64 matchs.

Les Rangers sont reconnus cette année pour avoir une attaque redoutable. Ils sont au deuxième rang de la LNH au chapitre des buts marqués (209), à égalité avec le Wild du Minnesota. Ils sont devancés par les Penguins (219 buts). À titre comparatif, le Tricolore à 179 buts.

Les Canadiens seront de retour au Centre Bell le 14 mars pour y accueillir les Blackhawks de Chicago.

Formation des Canadiens à l’entraînement vendredi

Les attaquants

Pacioretty-Danault-Gallagher

Byron-Plekanec-Flynn

King-Galchenyuk-Lehkonen

Martinsen-Ott-Mitchell (McCarron)

Les défenseurs

Markov-Nesterov

Beaulieu-Benn

Davidson-Petry