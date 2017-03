Les Canadiens ont battu les Sénateurs 7-4... le 19 décembre 1917

TORONTO - Du premier jour de la LNH aux débuts fracassants d'Auston Matthews, les rencontres mémorables ne manquent pas dans l'histoire du circuit fondé il y a 100 ans.

Dans cette édition de la série Le centenaire de la LNH, rédigée de façon hebdomadaire par La Presse canadienne, voici un coup d'oeil à quelques-uns de ces matchs historiques.



LEVER DE RIDEAU



Il n'y avait que quatre équipes dans la LNH le 19 décembre 1917, quand la ligue a amorcé ses activités avec deux matchs.



À Dey's Arena, les Sénateurs d'Ottawa ont accueilli les Canadiens de Montréal.



Clint Benedict, des Sénateurs, et Georges Vézina, des Canadiens allaient accéder au Temple de la renommée, mais ni l'un ni l'autre n'étaient en grande forme: le gardien des Montréalais a permis un tour du chapeau de Cy Denneny, tandis que Benedict a concédé cinq buts à Joe Malone. Les Canadiens l'ont emporté 7-4.



L'autre club de Montréal a aussi été vainqueur, les Wanderers battant les Arénas de Torontos 10-9, à l'Aréna de Montréal.



LA MERVEILLE



Peu s'attendaient à ce que Wayne Gretzky marque son 50e but de la saison 1981-1982 le 30 décembre, contre les Flyers de Philadelphie.



La supervedette des Oilers d'Edmonton a livré l'une des performances les plus spectaculaires de sa carrière, atteignant le plateau à son 39e match de la saison.



Gretzky a amorcé le match avec 45 buts. Il a réussi un triplé avant la demi-heure de jeu et a fait mouche à nouveau en début de troisième tiers, avant d'inscrire son cinquième but dans un filet désert.



C'était d'autant plus remarquable vu qu'avant cela, seuls Mike Bossy et Maurice Richard avaient inscrit 50 buts en 50 matchs. Plus expéditif par 11 matchs, Gretzky a filé vers une saison record de 92 buts.



L'ÉMEUTE AU FORUM



L'aspect hockey d'un match opposant les Canadiens aux Red Wings de Detroit a vite été éclipsé le 17 mars 1955.



Certains partisans au Forum de Montréal, enragés par une suspension imposée au «Rocket», ont lancé des débris au président de la LNH Clarence Campbell, quand celui-ci a pris place à son siège.



Les choses ont dégénéré après qu'on ait libéré du gaz lacrymogène près du niveau de la glace.

Les amateurs se sont répandus dans les rues, et l'émeute qui a suivi a duré plusieurs heures. Detroit a gagné le match par forfait.



Le lendemain, Richard a fait un appel au calme en prononçant une allocution à la télé et la radio.



UNE CERTAINE VEILLE DU JOUR DE L'AN



La présentation de l'inoubliable Série du siècle entre le Canada et l'équipe nationale de l'URSS en septembre 1972 a donné le coup d'envoi à de nombreuses confrontations entre le hockey nord-américain et celui pratiqué en Union soviétique durant la décennie qui a suivi.



Aucun de ces rendez-vous n'était plus attendu que celui entre les Canadiens et la formation de l'Armée rouge, qui réunissait tous les porte-couleurs de l'équipe nationale à quelques exceptions près, le 31 décembre 1975 dans le mythique Forum.



Avant ce duel, présenté dans le cadre d'une tournée de huit matchs impliquant deux équipes de l'URSS, la troupe de l'entraîneur-chef Scotty Bowman, une dynastie en éclosion, n'avait perdu que trois de ses 27 sorties précédentes (20-3-4).



Du début à la fin, les joueurs des Canadiens ont totalement dominé les patineurs soviétiques, limités à 13 tirs vers Ken Dryden.

Mais son rival Vladislav Tretiak a repoussé 35 rondelles, dont plusieurs de façon spectaculaire, dans un verdict nul de 3-3.



Selon de nombreux observateurs, il s'agit du meilleur match de hockey jamais disputé.



UN MOMENT POUR LE PATRIMOINE



C'est l'un des plus célèbres programmes doubles.



Environ 57 000 fervents ont bravé un mercure à moins 20 degrés C au Commonwealth Stadium le 22 novembre 2003, pour voir les Oilers d'Edmonton recevoir les Canadiens dans le tout premier match de saison régulière à l'extérieur.



Et avant, Mark Messier, alors membre des Rangers de New York, avait enfilé de nouveau un chandail des Oilers, tout comme Wayne Gretzky, Paul Coffey, Grant Fuhr et autres, pour un match des Anciens face à Guy Lafleur, Guy Carbonneau, Larry Robinson et Stéphane Richer, pour ne nommer que ceux-là.



Dans le match régulier, José Théodore, avec une tuque sur son masque, a aidé le Tricolore à s'imposer 4-3.



Les matchs à l'extérieur se sont multipliés depuis. L'un d'entre eux a attiré 105 591 personnes à Ann Arbor au Michigan le 1er janvier 2014, pour un match opposant Detroit et Toronto.



UN MATCH MAGIQUE POUR MATTHEWS



Le 12 octobre 2016, Auston Matthews, des Maple Leafs, est devenu le premier joueur de l'ère moderne à marquer quatre buts à son premier match dans la LNH.



Premier choix au total quelques mois plus tôt, Matthews a concrétisé un tour du chapeau en début de deuxième période, au Centre Canadian Tire d'Ottawa. Le quatrième but est venu à la fin du deuxième vingt.



Son deuxième but a fait étalage de divers talents.

L'Américain de 19 ans a pris possession du disque à la ligne bleue, il l'a glissé entre les patins de deux rivaux, puis il a l'a envoyé dans le coin de la zone. Matthews a ensuite ravi la rondelle à Erik Karlsson, puis il a déjoué Craig Anderson.



Kyle Turris a gâché la soirée des Maple Leafs en marquant en prolongation, procurant une victoire de 5-4 aux Sénateurs.