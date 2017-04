Les Canadiens prennent l'avance 2-1 dans la série en battant les Rangers 3-1

(98,5 Sports) - Les Canadiens ont pris une avance de 2-1 dans leur série quart de finale d'Association en l'emportant 3-1 au Madison Square Garden dans le troisième de la série.

1re prériode

aucun but

Tirs au but: Canadiens 10 - Rangers 6

2e période

17:37 : En avantage numérique, Tomas Plekanec patine dans le cercle de mise au jeu du coté gauche, il passe à Brendan Gallagher posté sur la ligne de but à gauche du but. Gallagher passe sur réception dans l'enclave à Artturi Lehkonen qui décoche immédiatement son tir dans le haut du but de Lundqvist, 1-0 Canadiens

Tirs au but: Canadiens 10-12/22 - Rangers 6-6/12

3e période

07:32: En avantage numérique, Alexander Radulov entre chez les Rangers et passe à Galchenyuk posté à la gauche de Lundqvist. De l'autre côté Shea Weber est complètement libre et fait un appel du bâton. Galchenyuk patine vers l'enclave entre les deux cercles de mise au jeu passe à Weber, au milieu du cercle sur le flanc gauche; Weber tire sur réception avec puissance, le gardien des Rangers n'y voit que du feu 2-0 Canadiens

15:35: Alexander Radulov intercepte un mauvais dégagement à la sortie du territoire des Rangers. Il refile la rondelle devant lui à Philipp Danault qui monte sur la droite. Contré par deux défenseurs, Danault réussi quand même à remettre le disque à Radulov sur sa gauche. Bien que marqué de près, Radulov, d'une seule main réussi non seulement à contrôler la ropndelle mais à faire une feinte qui laisse Lundqvist pantois, 3-0 Canadiens

17:04 : Les Rangers remportent la mise au jeu à la droite de Price, Brady reçoit la rondelle à la ligne bleue, son tir frappé déjoue Price, 3-1 Canadiens

Dès la mise au jeu après le but des Rangers, Lundqvist rentre au banc à la faveur d'un 6e patineur.

Avant-match

Alex Galchenyuk est de retour au centre du troisième trio, comme ce fut le cas à la fin du deuxième match disputé à Montréal, vendredi soir.

CANADIENS

Attaquants : Max Pacioretty- Philipp Danault – Alexander Radulov / Paul Byron – Tomas Plekanec – Gallagher / Andrew Shaw – Alex Galchenyuk – Artturi Lehkonen / Dwight King – Steve Ott – Torrey Mitchell

Défenseurs : Andrei Markov – Shea Weber / Jordie Benn – Petry / Nathan Beaulieu – Brandon Davidson

Gardiens: Carey Price - Al Montoya

Retraits: Andreas Martinson, Michael McCarron, Brian Flynn, Nikita Nesterov / Blessé: Alexei Emelin

RANGERS

Attaquants : Chris Kreider – Derek Stepan – Mats Zuccarello / Jimmy Vesey – Mika Zibenejad – Rick Nash / J.T. Miller – Kevinb Hayes - Michael Grabner / Tanner Glass – Oscar Lindberg – Jesper Fast

Défenseurs : Ryan McDonagh – Dan Girardi / Marc Staal – Nick Holden / Brady Skjei – Brendan Smith

Gardiens : Henril Lundqvist – Antti Raanta