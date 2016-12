Les Canadiens reprennent le collier à Tampa Bay

(98,5 Sports) - La pause de Noël est finie pour les joueurs des Canadiens de Montréal. Ils affronteront ce soir le Lightning de Tampa Bay, en Floride.

Lors de son plus récent match, le 23 décembre, le Tricolore s’est incliné 2-1 devant les Blue Jackets de Columbus.

Cinq jours plus tard, il poursuit son long voyage de huit rencontres à l’étranger. Un périple qui s’annonce ardu.

Les attaquants Alex Galchenyuk et David Desharnais rateront encore plusieurs semaines d'activités en raison de leur blessure respective. Andrei Markov, Greg Pateryn et Andrew Shaw sont également sur le carreau.

Quant au défenseur Alexei Emelin, dont la femme a tout récemment donné naissance à un troisième enfant, il sera de la partie.

La formation montréalaise (21-9-4) a par ailleurs rappelé le défenseur Ryan Johnston des IceCaps de St. John's, mardi.

D’autre part, Sven Andrighetto a été utilisé comme 13e attaquant lors d’une séance d’entraînement à Tampa Bay. Il est donc possible de le voir joueur contre le Lightning.

Carey Price sera devant le filet des Canadiens.

Du côté du réserviste Al Montoya, il gardera le but des siens jeudi, face aux Panthers de la Floride.

Les Canadiens sont au quatrième rang de l’Association de l’Est grâce à leurs 46 points. Il a une fiche de cinq victoires, trois défaites et deux revers en prolongation au cours des dix dernières rencontres.

Le Lightning (17-15-3), lui, se situe à la 10e place avec 37 points. On peut dire que l’équipe floridienne connaît une saison décevante jusqu’à maintenant. Sans aucun doute, la longue absence de son prolifique capitaine Steven Stamkos. En plus, il est possible que le jeune attaquant Jonathan Drouin, incommodé par une blessure durant le match de jeudi, ne puisse participer au duel entre le Lightning et les Canadiens.

À la suite de son match face au Lightning, le Tricolore rendra visite aux Panthers de la Floride, le 29 décembre, les Penguins de Pittsburgh, le 31 décembre, les Predators de Nashville, le 3 janvier, les Stars de Dallas, le 4 janvier, puis les Maple Leafs de Toronto, trois jours plus tard.

Les Canadiens joueront devant leurs partisans le 9 janvier, contre les Capitals de Washington.