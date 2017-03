Les Canucks accordent un contrat de trois ans à Jalen Chatfield

VANCOUVER - Les Canucks de Vancouver ont accordé un contrat d'entrée de trois saisons au défenseur Jalen Chatfield lundi.

En 60 rencontres avec les Spitfires de Windsor, dans la Ligue de hockey junior de l'Ontario, Chatfield se classe troisième parmi les défenseurs du circuit avec 28 points et huit buts. Il occupe le deuxième rang avec 20 mentions d'aide.



Par ailleurs, Chatfield mène les défenseurs de son équipe avec trois buts en avantage numérique et deux buts en prolongation.



Âgé de 20 ans, Chatfield s'est joint aux Spitfires à titre de joueur autonome en 2014 et a amassé 86 points, dont 19 buts, et 136 minutes de punition en 188 matchs.