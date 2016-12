Les Canucks battent les Kings 2-1

VANCOUVER - Ryan Miller a réalisé 36 arrêts, aidant les Canucks de Vancouver à vaincre les Kings de Los Angeles 2-1, mercredi soir.

Miller a été intraitable pendant toute la rencontre avant d'être battu en fin de troisième période. Les Kings ont dominé les Canucks 37-20 au chapitre des tirs au but, incluant une nette domination de 31-8 lors des 40 dernières minutes de jeu.



De retour de la pause de Noël, les Canucks ont seulement signé une deuxième victoire à leurs cinq dernières parties. Les Kings se sont quant à eux inclinés pour une quatrième fois en cinq matchs.



Loui Eriksson et Henrik Sedin ont fait bouger les cordages pour les locaux, qui ont trouvé le fond du filet une fois en trois avantages numériques.



Tanner Pearson a privé Miller d'un blanchissage dans les dernières minutes du troisième vingt. Peter Budaj a encaissé la défaite et il a repoussé 18 rondelles.