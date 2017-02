Les Canucks rappellent 4 joueurs dont Alexandre Grenier et Jordan Subban

VANCOUVER - Éprouvés par les oreillons, les Canucks ont fait appel à quatre joueurs de leur filiale d'Utica (LAH), incluant l'attaquant Alexandre Grenier.

Les autres élus sont l'attaquant Joseph LaBate ainsi que deux défenseurs, Evan McEneny et Jordan Subban.



Tous se joignent au grand club en vue du match de samedi soir contre les Sharks de San Jose, à Vancouver.



Grenier, un Lavallois de 25 ans, domine les Comets avec 38 points dont 15 filets, en 51 matches. LaBate a inscrit deux buts et neuf points en 25 matches.



Subban mène les défenseurs des Comets avec 13 buts et 29 points. McEneny a fourni 17 points en 43 rencontres.



Grenier a brillé avec les Mooseheads de Halifax. Il a pris part à six matches avec Vancouver (en 2015-16), n'obtenant pas de point.



Les Canucks sont frappés par les oreillons. Plus ou moins cinq joueurs pourraient manquer à l'appel contre San Jose.



Troy Stecher est le seul cas confirmé. Chris Tanev, Nikita Tryamkin, Mike Chaput et Markus Granlund ont tous montré des symptômes du virus, qui est très contagieux.