Les Canucks se sauvent avec la victoire

VANCOUVER - Chris Tanev a marqué à 34 secondes du début de la prolongation, procurant la victoire aux Canucks de Vancouver face aux Flames de Calgary 2-1, samedi soir.

Tanev a inscrit son premier but de la saison sur un deux contre un avec son compatriote Daniel Sedin. Tout juste après le but du capitaine des Flames Mark Giordano qui a égalisé la marque à la toute dernière seconde en fin de rencontre.



Le défenseur des Canucks, Alex Edler, a ouvert la marque pour les siens en début de rencontre. Un but inscrit de la ligne bleue où la rondelle a emprunté une drôle de trajectoire avant de se loger derrière Brian Elliott.



Il s'agissait d'un second revers en trois matchs pour les hommes de Glen Gulutzan.



Les Canucks (26-27-6) se rapprochent à quatre points des Flames (29-26-4) dans la course aux séries éliminatoires.



Ryan Miller a bloqué 35 des 36 lancers des Flames, tandis que son adversaire Brian Elliott a réalisé 17 arrêts.



Avant le début de la rencontre, l'ancien entraîneur de la LNH et de l'Équipe nationale masculine de hockey du Canada, Pat Quinn, a été honoré par les Canucks. Une statue à son effigie règnera désormais sur le parvis du domicile des Canucks.



La statue de bronze, située devant le Rogers Arena, a été allumée par un petit groupe de gens, formé de ses collègues, ses partenaires d'affaires, famille, amis et les partisans qui ont demandé à ce qu'on honore sa mémoire de façon permanente.



La statue illustre Quinn qui dirige les Canucks durant les séries éliminatoires de 1994, lorsqu'ils avaient perdu la finale de la Coupe Stanley en sept matchs face des Rangers de New York.



Quinn, qui s'est éteint à l'âge de 71 ans en 2014 après avoir longuement combattu la maladie, a été l'entraîneur des Cancuks de la saison 1990-91 à la saison 1995-96. Il a également occupé les postes de président de l'équipe et de directeur général.