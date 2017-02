Les Capitals arrachent un gain au CH

MONTRÉAL - Le Canadien de Montréal a entamé son traditionnel week-end du Super Bowl sur une note négative alors qu'il a subi une défaite de 3-2 aux mains des Capitals de Washington samedi après-midi au Centre Bell.

Jay Beagle (11e), en première période, Andre Burakovsky (11e), au deuxième vingt, et Nicklas Backstrom (15e), en troisième, ont déjoué Carey Price, qui a bloqué 27 tirs. Dans la défaite, Price n'a rien eu à se reprocher après avoir été battu par des tirs de qualité de Beagle et de Burakovsky et un autre à la trajectoire changeante de Backstrom.



La riposte du Canadien est venue d'Alexander Radulov (13e) et de Max Pacioretty (25e) contre Braden Holtby, qui n'a fait face qu'à 21 rondelles en route vers une 26e victoire en 40 sorties cette saison.



Peu sollicité pendant les deux premières périodes, Holtby a dû se montrer solide devant Alex Galchenyuk, avec un peu moins de sept minutes à jouer en troisième, puis face à Torrey Mitchell, pendant une punition mineure à Andrew Shaw quelque trois minutes plus tard. Shea Weber a aussi raté une chance inouïe d'égaler la marque durant les dernières secondes de la troisième période.



Par ailleurs, le Canadien a terminé le match sans le joueur de centre Phillip Danault, qui est rentré au vestiaire en milieu de troisième période.



Le Tricolore complétera sa fin de semaine diurne en accueillant Connor McDavid et les Oilers d'Edmonton à 13 h dimanche après-midi.



Peu d'actions offensives



Après une désolante performance face aux Flyers de Philadelphie jeudi, lors de laquelle le Canadien avait été limité à 16 tirs dans un revers de 3-1, les hommes de Michel Therrien ne se sont pas montrés tellement plus énergiques pendant les 40 premières minutes de jeu.



Malgré le fait qu'ils aient profité de deux avantages numériques en deuxième, le Canadien ne totalisait que 12 tirs avant d'entamer le troisième vingt, dont seulement cinq lors de la période médiane. Pendant ce temps, les Capitals en avaient récolté exactement deux fois plus.



Radulov a de loin été le joueur le plus visible du Canadien lors des deux premiers engagements. En plus de créer l'égalité 1-1 à 7:32 de l'engagement initial, il a constamment mis de la pression sur les défenseurs des Capitals.



Il pensait même avoir ramené les deux formations à la case de départ pour une deuxième fois, en deuxième période, mais son but a été refusé lorsque les officiels ont statué que Pacioretty avait causé de l'obstruction à l'endroit de Holtby.



Mais sa fougue lui a aussi valu une punition qui s'est avérée coûteuse à 3:53 de la troisième période. Pris en défaut pour avoir fait trébucher Alex Ovechkin derrière le filet de Price, Radulov se trouvait toujours au cachot quand Backstrom a marqué le troisième but des visiteurs.



Il s'est racheté en préparant le filet de Pacioretty à 7:49 du troisième vingt.



Toutefois, l'imperméable défensive des Capitals a fermé la porte aux joueurs du Canadien pour le reste du match, incluant lors d'une pénalité mineure à Burakovsky environ une minute après le but du capitaine du Tricolore.

Avant-match

En deux rencontres cette saison, les formations ont chacune réussi à soutirer une victoire à l'autre.

Pour le Tricolore, il s’agit d’une chance de faire meilleure figure que jeudi à Philadelphie, où l’équipe s’est inclinée 3 à 1 contre les Flyers de Philadelphie.

David Desharnais a été écarté de l'alignement. Il est remplacé par Sven Andrighetto. C’est Carey Price qui sera devant le filet et ce sera son troisième départ contre l’équipe de Barry Trotz.

Du côté des Capitals, il s'agira du retour au jeu de Justin Williams qui avait été incommodé par une blessure au bas du corps. Il avait raté la dernière rencontre des siens mercredi soir. Les Capitals avaient défait les Bruins 5 à 3.

Le CH affrontera dimanche les Oilers d'Edmonton et leur joueur étoile, Connor McDavid. Il s’agit de la 26e édition du programme double du Canadien de Montréal à l’occasion du Super Bowl.

(Avec NHL.com)