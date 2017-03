Les Capitals assurent leur présence

TAMBA, Fla. - T.J. Oshie a récolté quatre points, dont trois buts, pour aider les Capitals de Washington à vaincre le Lightning de Tampa Bay 5-3, samedi soir.

Cette victoire permet aux Capitals d'assurer leur présence en séries éliminatoires.



Justin Williams et John Carlson ont tous les deux inscrit un but en troisième période pour briser l'égalité.



Oshie a permis aux Capitals de prendre les devants 2-0, tôt en début de rencontre, en inscrivant son premier but lors d'un avantage numérique. Il a complété son tour du chapeau dans un filet désert, durant la dernière minute de jeu. Oshie affiche un dossier de 10 buts et de 19 points en 14 duels contre le Lightning.



Nicklas Backstrom a également bien fait pour les Capitals, récoltant quatre mentions d'aide, et Braden Holtby a bloqué 26 tirs.



Nikita Kucherov, à deux reprises, et Alex Killorn ont marqué pour le Lightning. Andrei Vasilevskiy a effectué 30 arrêts.