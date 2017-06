Les Capitals concluent un pacte de 6 ans avec Dmitry Orlov

ARLINGTON, Va. - Les Capitals de Washington ont conclu une entente de six ans et 30,6 millions $US avec le défenseur Dmitry Orlov.

Orlov accaparera 5,1 millions $ sur la masse salariale des Caps jusqu'en 2022-23. Le directeur général Brian MacLellan a dévoilé le pacte vendredi.



Le Russe âgé de 25 ans fut le joueur le plus amélioré chez les Capitals la saison dernière. Il a marqué six buts et récolté un sommet personnel de 27 mentions d'aide en 82 matchs, après avoir raté la totalité de la saison 2014-15 en raison d'une blessure à un poignet.



MacLellan a indiqué que sa priorité cet été était de conclure de nouvelles ententes avec Orlov, Evgeny Kuznetsov, Andre Burakovsky et Philipp Grubauer, tous des joueurs autonomes avec compensations. Il a aussi offert une prolongation de contrat de huit ans et 46 millions $ à T.J. Oshie la semaine dernière.