Les Capitals font plaisir à Shattenkirk en gagnant contre les Rangers

NEW YORK - Marcus Johansson a amassé deux buts et une aide, menant les Capitals de Washington vers une victoire de 4-1 aux dépens des Rangers de New York, mardi soir.

Brett Connolly et Nicklas Backstrom ont aussi trouvé le fond du filet pour les Capitals. Braden Holtby a stoppé 29 rondelles et il a permis à Barry Trotz de signer une 700e victoire dans la LNH. Evgeny Kuznetzov et Matt Niskanen ont terminé la rencontre avec deux aides chacun.



À son premier match dans l'uniforme des Capitals, Kevin Shattenkirk a décoché quatre tirs au but et il a joué pendant 17:57. Il a été acquis des Blues de St. Louis, lundi.



Brady Skjei a été l'unique marqueur des Rangers, qui ont perdu pour une deuxième fois en trois jours à domicile après avoir montré un dossier de 5-0-1 à leurs six dernières parties au Madison Square Garden. Henrik Lundqvist a réalisé 34 arrêts.