Les Capitals forcent la tenue d'un match no 7 (vidéo)

Alex Ovechkin et Evgeny Kuznetsov avaient raison de sourire, ils ont évité l`élimination./AP

Alex Ovechkin et Evgeny Kuznetsov avaient raison de sourire, ils ont évité l`élimination./AP

PITTSBURGH - Andre Burakovsky a inscrit deux buts, Nicklas Backstrom a réussi son sixième des présentes séries éliminatoires et les Capitals de Washington ont écrasé les Penguins de Pittsburgh 5-2, lundi soir, pour provoquer la tenue d'un match ultime dans cette série demi-finale de l'Association de l'Est.

John Carlson et T.J. Oshie ont aussi fait vibrer les cordages pour les Capitals.

Braden Holtby a effectué 16 arrêts et a expédié les deux équipes vers la capitale fédérale américaine pour le match no 7 qui aura lieu mercredi soir.

Jake Guentzel a marqué son neuvième but en séries éliminatoires, un sommet dans la LNH, et Evgeni Malkin a complété le score 52 secondes plus tard en fin de troisième période pour donner l'impression que les Penguins ont été dans le match, bien que ça n'ait jamais été le cas.

Les Capitals ont contrôlé le jeu du début jusqu'à la fin. Marc-André Fleury a totalisé 21 arrêts et a reçu très peu d'aide de ses coéquipiers.

C'est la quatrième fois que les Penguins et les Capitals s'affronteront dans un match no 7.

Les Penguins ont gagné les trois matchs précédents, et leur dernier gain dans de telles circonstances s'est produit en 2009 à Washington quand ils se dirigeaient vers la conquête de la coupe Stanley.