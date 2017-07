Les Capitals offrent un contrat de huit ans et 62,4 millions $ à Kuznetsov

ARLINGTON, Va. - Les Capitals de Washington ont offert un contrat de huit ans d'une valeur de 62,4 millions $US au joueur de centre Evgeny Kuznetsov, dimanche.

La moyenne annuelle de cette entente comptera pour 7,8 millions $ sous la masse salariale de l'équipe, et ce, jusqu'à la saison 2024-25. Le directeur général des Capitals, Brian MacLellan, a confirmé la nouvelle en début de soirée.



Le Russe de 25 ans, qui était joueur autonome avec compensation, devient le deuxième joueur le mieux payé des Capitals, derrière le capitaine Alex Ovechkin. Le salaire moyen du joueur de centre Nicklas Backstrom est de 6,7 millions $.



Kuznetsov a obtenu 19 buts et 40 mentions d'aide la saison dernière. En 261 matchs dans la LNH, tous avec les Capitals, il a inscrit 182 points dont 53 buts. Il a mené l'équipe au chapitre des points lors de la saison 2015-16.



MacLellan a dit de Kuznetsov qu'il était un joueur de centre de premier plan et qu'il avait beaucoup de talent, de vitesse et de ténacité.