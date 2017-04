Les Capitals refroidissent les Maple Leafs

TORONTO - Lars Eller, Kevin Shattenkirk, Nate Schmidt et Tom Wilson ont tous trouvé le fond du filet dans la victoire de 4-1 des Capitals de Washington contre les Maple Leafs de Toronto, mardi soir, mettant du même coup un terme à leur série de quatre victoires.

Mitch Marner, avec son 19e but de la saison, a empêché le gardien Philipp Grubauer, des Capitals, de signer son quatrième jeu blanc depuis son entrée dans la LNH.



Les Capitals (53-18-8) auraient pu s'assurer du titre de l'Association de l'Est et du trophée des Présidents, mais ils devaient espérer une victoire des Blue Jackets de Columbus aux dépens des Penguins de Pittsburgh, mais ces derniers ont triomphé 4-1.



Les Bruins de Boston ont aussi blanchi le Lightning de Tampa Bay 4-0 pour s'adjuger un laissez-passer pour les séries éliminatoires de la Coupe Stanley. Les Maple Leafs (39-25-15) auraient pu les rejoindre avec une victoire.



En plus de perdre le match, les Maple Leafs ont perdu les services du joueur de centre Brian Boyle qui a subi une blessure au bas du corps.



Les Capitals, qui dominent le classement général du circuit Bettman, ont gagné huit de leurs neuf derniers affrontements.