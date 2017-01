Les Capitals rossent les Blackhawks 6-0 pour un huitième gain d'affilée

WASHINGTON - Jay Beagle a marqué deux buts et il a mené une offensive diversifiée des Capitals de Washington vers une convaincante victoire de 6-0 face aux Blackhawks de Chicago vendredi soir.

Les hommes de Barry Trotz ont ainsi signé une huitième victoire consécutive tout en stoppant à quatre la séquence de succès de leurs rivaux.



C'est déjà la cinquième fois cette saison que les Capitals interrompent des séries d'au moins trois victoires d'adversaires. Ils ont d'ailleurs fait le coup au Canadien de Montréal lundi soir dernier au Centre Bell.



Nicklas Backstrom, Brett Connolly, Tom Wilson et T.J. Oshie ont réussi les autres buts des Capitals, qui totalisent 61 points au classement.



Braden Holtby a bloqué 24 rondelles et signé un cinquième blanchissage à ses 14 dernières sorties.



Durant cette période, Holtby, vainqueur du trophée Vézina l'an dernier, affiche un dossier de 9-2-2, une moyenne de buts alloués de 1,34 et un taux d'arrêts de ,950.