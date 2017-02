Les Capitals signent une 12e victoire de suite à domicile

WASHINGTON - La recrue Zach Sanford a brisé une égalité de 4-4 en troisième période en inscrivant son premier but dans la LNH, menant les Capitals de Washington vers une victoire de 6-4 aux dépens des Ducks d'Anaheim, samedi.

Nicklas Backstrom a amassé un but et deux mentions d'assistance tandis que T.J. Oshie, Daniel Winnik et Marcus Johansson ont tous les trois terminé la partie avec un but et une aide pour les Capitals, qui ont remporté un 12e match de suite à domicile.



Braden Holtby a réalisé 18 arrêts pour gagner un 14e départ consécutif. Les Capitals ont égalé un record de la LNH en marquant cinq buts ou plus lors de 11 parties à domicile de suite.



Ryan Getzlaf a enregistré un but et deux aides pour les Ducks, qui ont enfilé l'aiguille deux fois en deuxième période et deux autres fois en troisième pour effacer des retards de 3-0 et 4-1.



John Gibson a bloqué 33 tirs pour les Ducks, qui montrent un dossier de 1-3-1 au cours de leur voyage de six parties à l'étranger. Ce dernier prendra fin mardi, au Minnesota.