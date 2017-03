Les Coyotes renouent avec la victoire

TAMPA, Floride - Radim Vrbata a dénoué l'impasse en début de troisième période et les Coyotes de l'Arizona ont eu raison du Lightning de Tampa Bay 5-3, mardi.

L'Arizona a stoppé une série de trois revers avec trois buts sans réplique au dernier vingt.



Oliver Ekman-Larsson, Vrbata et Connor Murphy, dans un filet désert, ont alors été les marqueurs opportuns.



Christian Fischer et Christian Dvorak ont été les autres buteurs des Coyotes, qui ont bénéficié de 36 arrêts de Louis Domingue.



Victor Hedman, Nikita Kutcherov et Vladislan Namestnikov ont répliqué pour le Lightning, vaincu à ses trois dernières rencontres.



Tampa Bay se trouve à quatre points de Toronto, qui détient la dernière place additionnelle en séries dans l'Est. Les Maple Leafs ont aussi un match en mains.