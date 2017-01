Les Coyotes rétrogradent Anthony Duclair

GLENDALE, Arizona - Les Coyotes de l'Arizona ont rétrogradé l'attaquant Anthony Duclair dans leur club-école de la Ligue américaine.

L'équipe a annoncé la nouvelle jeudi.



Âgé de 21 ans et natif de Pointe-Claire, Duclair a inscrit seulement trois buts et six aides en 41 matchs cette saison. Il tentera de retrouver sa touche avec les Roadrunners de Tucson.



La saison dernière, sa première avec les Coyotes, Duclair avait accumulé 20 buts et 24 aides en 81 rencontres.



Choix de troisième tour des Rangers de New York en 2013, 80e au total, Duclair a inscrit 24 buts et 36 aides en 140 matchs en carrière. Les Coyotes ont acquis ses services des Rangers en mars 2015.