Les Coyotes stoppent la série de victoires des Capitals

GLENDALE, Ariz. ? Christian Dvorak a enfilé l'aiguille à deux reprises et les Coyotes de l'Arizona ont chassé Braden Holtby du match pour finalement l'emporter 6-3 contre les Capitals de Washington, vendredi soir.

Alexander Burmistrov a lui aussi marqué deux buts pour les Coyotes. Il a inscrit le troisième but des locaux, à 13:12 du premier vingt, et il a forcé l'entraîneur-chef des Capitals, Barry Trotz, à remplacer Holtby par Philipp Grubauer. Le gardien des Capitals a retrouvé son filet en deuxième période, mais il a terminé la partie avec 18 arrêts.



À l'autre bout de la patinoire, Louis Domingue a connu une soirée de rêve, bloquant 45 lancers à son deuxième départ consécutif.



Josh Jooris et Peter Holland ont ajouté des buts pour les Coyotes.



Nicklas Backstrom, Daniel Winnik et Justin Williams ont noirci la feuille de pointage pour les Capitals, qui ont perdu pour une première fois à leurs sept derniers matchs.