Les Coyotes surprennent les Penguins en l'emportant 4-3 en prolongation

GLENDALE, Ariz. - Le premier but de la saison Connor Murphy est survenu alors qu'il ne restait que 22 secondes à faire à la prolongation, procurant une victoire de 4-3 aux Coyotes de l'Arizona contre les Penguins de Pittsburgh, samedi.

Murphy a marqué après que les Penguins eurent effacé un retard de deux buts dans les six dernières minutes de la troisième période. Josh Archibald a réduit l'écart 3-2 en désavantage numérique et Phil Kessel a créé l'égalité en faisant dévier un tir de Kris Letang, alors qu'il restait 14 secondes à écouler.



Martin Hanzal a inscrit deux buts et Tobias Rieder en a ajouté un autre pour les Coyotes. La troupe de Dave Tippett a dû survivre à une soirée de deux buts d'Archibald, qui a été rappelé de la Ligue américaine, vendredi.



Mike Smith a bloqué 28 rondelles devant le filet des Coyotes tandis que Marc-André Fleury a réalisé 21 arrêts dans la défaite.