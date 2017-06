Les Devils détiennent toujours le premier choix à une semaine du repêchage

NEWARK, N.J. - À une semaine du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH), les Devils du New Jersey détiennent toujours le premier choix. Ils se préparent d'ailleurs à se prévaloir de cet honneur.

Le vice-président et directeur général des Devils, Ray Shero, a indiqué avoir reçu quelques appels de ses homologues, intrigués de savoir quel prix demandait les Devils en retour du premier choix de l'encan de vendredi prochain. Et Shero refuse de dévoiler le nom du joueur qu'il prononcera sur la scène du United Center, à Chicago.



La majorité des experts soutiennent que ce sera soit le centre des Wheat Kings de Brandon Nolan Patrick ou l'attaquant des Mooseheads de Halifax Nico Hischier.



Ce sera la première fois dans leur histoire que les Devils parleront en premier au repêchage et ils ont besoin d'un joueur d'impact après avoir raté les séries lors de chacune des cinq dernières campagnes.



Shero a été particulièrement occupé cette semaine. En plus de se préparer pour l'encan amateur, et de répondre aux appels des autres directeurs généraux, il a dû finaliser sa liste de protection pour le repêchage d'expansion des Golden Knights de Vegas.



«C'est habituellement: 'Es-tu intéressé à échanger le choix et qu'est-ce que ça prendrait?', a expliqué Shero. Je n'essaie pas de me débarrasser du choix.



«Pour l'instant, je répète à mon équipe que nous avons le premier choix et que nous devons être prêts à l'utiliser. Si ça change, nous modifierons notre plan.»



Les Devils ont remporté la loterie malgré des probabilités de seulement 8,5 pour cent, grimpant de quatre rangs pour atteindre le sommet de la liste. Par contre, il n'y a pas de joueur ayant un talent «générationnel» dans la cuvée 2017, selon les experts.



«Si on parlait d'un Connor McDavid, d'un Sidney Crosby ou d'un Auston Matthews, ce serait peut-être différent, a admis Shero. Et même l'an dernier, il y avait Patrik Laine au deuxième rang pour les Jets de Winnipeg.»



Shero a comparé la cuvée 2017 à celle de 2013, où les quatre premiers joueurs sélectionnés, Nathan MacKinnon, Aleksander Barkov, Jonathan Drouin et Seth Jones, se sont révélés des étoiles en devenir.