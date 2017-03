Les Devils mettent un terme à leur série de défaites

NEWARK, N.J. - Adam Henrique et Taylor Hall ont tous deux marqué deux buts et les Devils du New Jersey ont mis un terme à leur série de 10 défaites en l'emportant 6-2 devant les Flyers de Philadelphie, jeudi soir.

Il s'agissait de leur plus longue séquence de défaites (0-8-2) depuis la saison 1990-91 (0-7-4).



Kyle Palmieri et Joseph Blandisi ont inscrit les deux autres buts des Devils et Keith Kinkaid a réalisé 17 arrêts.



Michael Del Zotto et Brayden Schenn ont répliqué du côté des Flyers, qui ont perdu les services de leur gardien Steve Mason sur le premier but de Taylor Hall, tôt en troisième période. La nature de la blessure n'a toutefois pas été dévoilée.



Mason avait bloqué 19 tirs au moment de l'incident. Michael Neuvirth a effectué quatre arrêts en cinq tirs par la suite.