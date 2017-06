Les Devils obtiennent le défenseur Mirco Mueller des Sharks

NEWARK, New Jersey - Les Devils du New Jersey ont fait l'acquisition du défenseur Mirco Mueller des Sharks de San Jose.

En retour, les Sharks ont obtenu un choix de deuxième tour, 49e au total, et un choix de quatrième tour, 123e au total. Les Sharks ont également donné un choix de cinquième tour, 143e au total, aux Devils.



Les équipes ont complété l'échange tout juste avant le gel des formations pour le repêchage d'expansion des Golden Knights de Las Vegas.



Mueller a passé la majorité de la dernière campagne dans les mineures, mais il a inscrit six points en 54 matchs dans la LNH. Les Sharks risquaient de perdre le jeune défenseur âgé de 22 ans pour rien via le repêchage d'expansion.



Natif de la Suisse, Mueller avait été sélectionné au 18e rang du repêchage de 2013 par les Sharks.