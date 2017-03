Les Devils officiellement éliminés des séries (vidéo)

NEWARK, N.J. - Jeff Skinner a marqué le but de la victoire alors qu'il ne restait que 10:26 à disputer à la rencontre et les Hurricanes de la Caroline ont vaincu les Devils du New Jersey 3-1, samedi soir.

Les Devils ont donc officiellement été éliminés des séries pour une cinquième année consécutive.



Sebastian Aho a récolté deux buts et Eddie Lack a bloqué 26 rondelles pour les Hurricanes, qui présentent un dossier de 7-0-3 lors de leurs 10 dernières rencontres. Ils sont toutefois à cinq points d'une place en séries, avec neuf matchs à jouer à la saison régulière.



Travis Zajac a marqué le seul but des Devils, qui n'ont pas participé aux séries depuis leur présence en finale de la Coupe Stanley en 2011-12. Cory Schneider a repoussé 25 tirs pour la troupe de John Hynes, qui s'est inclinée 14 fois à ses 16 derniers matchs.



Le but de Skinner était son 30e de la saison et son septième en cinq affrontements. Il a donné un léger coup sur la rondelle pour la passer derrière le défenseur Andy Greene et s'est amené seul devant Schneider.