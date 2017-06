Les Devils rachètent les contrats de Cammalleri et de Smith-Pelly

Les équipes de la LNH ont profité de leur dernière occasion pour racheter le contrat de certains joueurs.

Parmi les joueurs soumis au ballottage sans condition à des fins de rachat de contrat, on note les noms des attaquants Michael Cammalleri et Devante Smith-Pelly des Devils du New Jersey, l'attaquant Jussi Jokinen des Panthers de la Floride, l'attaquant Jimmy Hayes des Bruins de Boston, le défenseur Mark Stuart des Jets de Winnipeg et l'attaquant Lance Bouma et le défenseur Ryan Murphy des Flames de Calgary.



Les Devils ont libéré presque 4,5 millions $ US au plafond salarial en rachetant les deux dernières années de l'entente de 10 millions $ de Cammalleri et la dernière saison au contrat de 1,3 million $ de Smith-Pelly.



Les Panthers ont pour leur part épargné 2,67 millions $ en rachentant Jokinen, les Bruins 1,73 million $ dans le cas de Hayes, les Jets 1,17 million $ en ce qui concerne Stuart et les Flames presque 2 millions $ en laissant aller Bouma et Murphy.