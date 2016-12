Les Ducks battent les Flames 3-1

CALGARY - Jakob Silfverberg a marqué le but vainqueur à 5:37 de la troisième période pour propulser les Ducks d'Anaheim vers un gain de 3-1 aux dépens des Flames de Calgary, jeudi.

Lors d'une descente à deux contre un avec Andrew Cogliano, Silfverberg a conservé la rondelle et il a décoché un tir des poignets qui a trompé la vigilance de Chad Johnson.



Il s'agissait du 11e but de la campagne pour Silfverberg, qui a trouvé le fond du filet lors de ses trois derniers matchs.



Antoine Vermette et Rickard Rakell ont aussi touché la cible pour les Ducks, qui ont mis fin à une série de trois revers. Ryan Kesler a obtenu deux aides.



Mikael Backlund a marqué l'unique but des Flames. La recrue Matthew Tkachuk a amassé une mention d'assistance et il a porté à cinq sa séquence de parties avec au moins un point (un but et cinq aides).



John Gibson a stoppé 31 rondelles pour les Ducks pour porter sa fiche à 12-9-6. Johnson a pour sa part bloqué 22 lancers.