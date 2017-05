Les Ducks égalent la série à Edmonton (vidéo)

EDMONTON - Jakob Silfverberg a marqué 45 secondes après le début de la prolongation et les Ducks d'Anaheim ont défait les Oilers d'Edmonton 4-3, mercredi, égalant ainsi la série de deuxième tour dans l'Ouest à deux victoires de chaque côté.

Le Suédois de 26 ans a mis fin au débat avec un tir sur réception du cercle droit. La passe est venue du capitaine Ryan Getzlaf, qui a pris part à tous les buts de son équipe.



Getzlaf a fait glisser le disque en zone des Oilers peu avant le but vainqueur, après avoir bloqué un tir avec son gant droit à l'autre bout de la glace.

La série va se poursuivre vendredi soir, au Honda Center. Le match numéro six sera présenté dimanche.



Drake Caggiula des Oilers a fait 3-3 à 18:18 en troisième période après une belle série de courtes passes des siens, alors qu'on s'apprêtait à punir les Ducks. Il a été opportuniste de l'enclave pour inscrire son premier but en séries en carrière.



Getzlaf a signé un doublé en deuxième période, avec l'autre but étant l'affaire de Rickard Rakell. Celui-ci a porté le score à 2-2, à 5:33 en deuxième période.



Les buts de Getzlaf sont venus à 1:37 et 14:25 de la période médiane, après un premier vingt où Milan Lucic et Connor McDavid ont marqué pour Edmonton.



John Gibson des visiteurs a repoussé 29 rondelles, tandis que Cam Talbot a bloqué 35 tirs.



Les Oilers ont pris les devants à 15:38 au premier tiers. Les Ducks ont été punis pour trop d'hommes sur la glace et Lucic en a profité de l'embouchure gauche, après un tir qui a dévié sur le bâton de Ryan Kessler.



Le clan albertain a doublé la priorité à 17:43. Après une bévue de Josh Manson des Ducks près de sa ligne bleue, des échanges rapides entre Leon Draisaitl et McDavid ont mené au quatrième filet de ce dernier en séries.



Draisaitl a aussi été complice du premier but, en compagnie de Mark Letestu.



Les Ducks ont riposté dans la deuxième minute de jeu de la deuxième période. Getzlaf a touché la cible avec un tir du coeur de la zone adverse; les arbitres ont étudié la séquence pour voir si Corey Perry avait nui à Talbot, mais le but a été accordé.



Rakell a créé l'égalité à partir de l'enclave sur une passe de Getzlaf, peu après que Letestu ait perdu le disque. Getzlaf a fait 3-2 en fouettant une rondelle qui a été libre pour une fraction de seconde.



Caggiula a soulevé la foule de façon tardive, mais les Oilers et leurs partisans ont déchanté quand Silfverberg a obtenu son septième but des présentes séries.