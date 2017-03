Les Ducks rejoignent les Sharks au sommet de la section Pacifique

Ryan Kang / The Associated Press

ANAHEIM, Calif. - Andrew Cogliano a touché la cible tard en deuxième période, Jonathan Bernier a réalisé 17 arrêts et les Ducks d'Anaheim ont battu les Jets de Winnipeg 3-1, vendredi soir.

Corey Perry et Jakob Silvferberg ont aussi enfilé l'aiguille pour les Ducks, qui se retrouvent maintenant à égalité avec les Sharks de San Jose au sommet de la section Pacifique. Les deux équipes doivent encore disputer huit matchs chacune.



Les Sharks se sont inclinés 6-1 contre les Stars de Dallas, redonnant espoir aux Ducks de remporter le titre de section pour une cinquième saison consécutive.



Silfverberg a scellé l'issue de la rencontre dans un filet désert.



Le brio de Bernier, en relève à John Gibson, est une des raisons qui fait en sorte que les Ducks se retrouvent en bonne position pour ajouter un titre de section. Ils montrent un dossier de 7-0-1 à leurs huit dernières parties et ils ont gagné un troisième match de suite.



Josh Morrissey a été l'unique buteur des Jets, lors d'un avantage numérique. Michael Hutchinson a repoussé 32 tirs. La troupe de Paul Maurice n'a pas amassé un point en huit affrontements cette saison contre les Ducks, les Sharks et les Oilers d'Edmonton, les trois premières équipes au classement de la section Pacifique.