Les Ducks veulent tourner la page sur leurs insuccès en séries

ANAHEIM - Ryan Kesler a bloqué un tir devant le filet des Ducks d'Anaheim dans les derniers moments de leur match d'ouverture en séries et le centre étoile est ensuite resté assis avec la rondelle coincée entre ses jambes.

Trois joueurs des Flames de Calgary ont tenté en vain de déloger la rondelle.

Seulement un coup de sifflet de l'arbitre pour accorder une punition à Kesler pour avoir retardé le match a forcé le joueur à se relever. Les Ducks ont ensuite confirmé leur victoire de 3-2 en écoulant les neuf dixièmes de seconde restants au cadran.



«J'étais dans l'enclave et je ne savais pas qui était autour de moi, a raconté Kesler avec un sourire en coin. Je ne voulais rien faire d'autre que de rester assis sur la rondelle. J'espérais écouler le reste du temps et je l'ai presque fait.»



Le jeu était étrange à regarder, mais il démontrait le savoir-faire et la détermination du vétéran.

Les Ducks, qui espèrent enfin connaître un long parcours après quelques printemps décevants, savent que c'est ce genre de jeu qui peut faire la différence.



«C'est un groupe qui est ensemble depuis un bon moment et nous avons connu plein de situations différentes, a noté le capitaine Ryan Getzlaf, qui a récolté un but et une aide dans le premier match. Nous allons devoir tout faire pour mériter la victoire.»



Les Ducks n'ont pas toujours affiché ce genre de détermination. Les joueurs ont souvent été critiqués pour leur manque de dévouement lors des échecs en séries des quatre derniers printemps.



Ils ont échappé des avances de 3-2 et ont perdu à domicile lors du septième match au cours des quatre dernières saisons, incluant au premier tour en 2016.

L'entraîneur-chef Bruce Boudreau a été congédié à la suite de cet échec.



Les Ducks ont gagné le titre de la section Pacifique pour une cinquième fois de suite cette saison sous les ordres de Randy Carlyle, qui les a guidés vers leur seul championnat de la Coupe Stanley une décennie plus tôt.

Carlyle n'a pas vraiment changé la manière de jouer des Ducks et il espère que ses vétérans vont démontrer la hargne nécessaire pour gagner des matchs pendant les séries.



Face à une formation moins expérimentée dans le camp des Flames, les Ducks ont affiché leurs intentions lors du premier match.

Ils ont été disciplinés et ont résisté à la tentation de venger un coup vicieux de la part du capitaine des Flames Mark Giordano contre le défenseur étoile Cam Fowler.



Les Ducks ont créé l'égalité lors d'une contre-attaque rapide sur un mauvais changement des Flames et ils ont inscrit leurs deux autres buts en avantage numérique.



«Nous avons trouvé le moyen de profiter de nos occasions, a noté Jakob Silfverberg, qui a marqué le but gagnant. Nous devons continuer à le faire.»