Les Flames arrivent à bout des Predators en surtemps

NASHVILLE - Mark Giordano a inscrit le but vainqueur après 43 secondes de jeu en prolongation et les Flames de Calgary ont défait les Predators de Nashville 6-5, mardi, dans un match crucial entre les équipes détenant les deux laissez-passer supplémentaires donnant accès aux séries dans l'Association de l'Ouest.

Les Flames ont gagné deux de leurs trois derniers matchs. Ils se sont approchés à un point des Predators, qui ont toutefois un match de plus à disputer cette saison.



Après que les Flames eurent gaspillé une avance de 4-1, Mikaël Backlund a finalement créé l'égalité 5-5 à mi-chemin en troisième période en marquant son deuxième but du match.



Giordano a ensuite donné la victoire aux Flames quand sa remise vers le devant du filet a dévié sur le patin de l'attaquant des Predators Filip Forsberg avant de terminer son chemin dans le fond du filet.



Micheal Ferland a aussi réussi un doublé pour les Flames, tandis que Dougie Hamilton a été l'autre buteur des visiteurs. Johnny Gaudreau a récolté quatre aides.



Forsberg a réussi un tour du chapeau en deuxième période pour les Predators. Colin Wilson et P.K. Subban ont accumulé un but et une aide chacun.



Brian Elliott a concédé cinq buts sur 28 tirs dans la victoire.



Du côté des Predators, Pekka Rinne a accordé quatre buts sur 13 lancers avant de céder sa place à Juuse Saros. Ce dernier a stoppé 15 des 17 tirs dirigés vers lui.