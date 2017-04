Les Flames confirment leur place en séries

CALGARY - Le premier but de Matt Stajan en 24 parties a fait partie d'une deuxième période de trois buts des Flames de Calgary, qui se sont assurés d'une place en séries en défaisant les Sharks de San Jose 5-2, vendredi soir.

Il s'agit de seulement la deuxième participation en séries en huit saisons pour les Flames. Après avoir accédé au deuxième tour en 2015, sous la tutelle de Bob Hartley, les Flames ont déçu l'an dernier en terminant au 26e rang de la LNH. Hartley a ensuite été congédié et remplacé par Glen Gulutzan.



La saison avait mal débuté pour les Flames et Gulutzan, alors que l'équipe montrait une fiche de 5-10-1 à la mi-novembre. Depuis ce moment, les Flames constituent une des meilleures formations du circuit Bettman.



Johnny Gaudreau, Sean Monahan, Alex Chiasson et Sam Bennett, dans un filet désert, ont ajouté des buts pour les Flames, qui avaient gagné trois des quatre affrontements contre les Sharks cette saison.



Cette victoire permet aux Flames de s'approcher à un point des Sharks et du troisième rang de la section Pacifique. Les deux équipes doivent encore disputer quatre matchs, incluant un autre duel lors de la dernière soirée de la saison.



Marc-Édouard Vlasic et Melker Karlsson ont répliqué pour les Sharks, qui ont perdu huit de leurs neuf dernières parties.



Grâce à ses 36 arrêts, Brian Elliott a porté à 14-2-0 sa fiche à ses 16 derniers départs.



Martin Jones a quant à lui alloué quatre buts sur 22 lancers avant d'être remplacé par Aaron Dell devant la cage des Sharks.