Les Flames continuent de brûler la ligue (vidéo)

CALGARY - Kris Versteeg a marqué le but vainqueur en tirs de barrage pour permettre aux Flames de Calgary de battre les Penguins de Pittsburgh 4-3 et de récolter une dixième victoire consécutive, lundi soir.

La troupe de Glen Gulutzan égale ainsi le record de concession pour la plus longue séquence victorieuse. À l'époque, les Flames d'Atlanta avaient remporté 10 matchs consécutifs entre le 14 octobre et le 3 novembre 1978.

Versteeg a marqué l'unique but de la fusillade en déjouant Marc-André Fleury dans le coin inférieur gauche. Brian Elliott a bloqué les tirs d'Evgeni Malkin, de Sidney Crosby et de Phil Kessel pour sceller la victoire.

Les Penguins ont eu la chance de mettre un terme à la rencontre en prolongation lorsque Mark Giordano a écopé d'une punition pour son coup de bâton à l'endroit de Nick Bonino, mais les Flames ont résisté.

Johnny Gaudreau, Deryk Engelland et Dennis Wideman ont marqué en temps réglementaire pour les Flames (39-26-4), qui ont regagné la deuxième place de la section Pacifique, ex aequo avec les Ducks d'Anaheim. Cependant, les Flames détiennent davantage de victoires en temps réglementaire.



Malkin, Crosby et Conor Sheary ont répliqué du côté des Penguins (43-17-8), qui ont vu leur séquence de cinq victoires consécutives prendre fin. Ils demeurent cependant à égalité avec les Capitals de Washington, au sommet de la section Métropolitaine. Fleury a bloqué 27 tirs.

La troupe de Mike Sullivan a égalisé la marque à 16:29 en troisième période. Crosby a redirigé le tir de Sheary pour inscrire son 35e but de la saison.



Elliott a repoussé 32 rondelles et affiche un dossier de 13-1-1 à ses 15 dernières sorties, pour un total de 21-13-3 cette saison.