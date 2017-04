Les Flames échappent l'avance et les Ducks mènent la série 3-0 (vidéo)

CALGARY - Corey Perry a marqué le but vainqueur après seulement 1:30 de jeu en période de prolongation pour permettre aux Ducks d'Anaheim de compléter leur remontée et de battre les Flames de Calgary 5-4, lundi soir.

Le tir précis de Perry a dévié sur quelques joueurs et sur le gardien Brian Elliott avant de se retrouver derrière lui.



Tirant de l'arrière 2-1, puis 4-2, les Ducks ont complété leur remontée pour prendre les devants 3-0 dans cette série. Les Flames feront donc face à l'élimination lors du quatrième match qui sera disputé mercredi au Scotiabank Saddledome de Calgary.





Les Flames ont démarré la rencontre en trombe. Ils étaient plus disciplinés et meilleurs lors des mises en jeu que lors des deux premiers matchs à Anaheim.



La troupe de Glen Gulutzan a toutefois bousillé son avance, accordant trois buts sans riposte aux Ducks en deuxième période.



Shea Theodore ,à deux reprises, Nick Ritchie et Nate Thompson ont également contribué à cette remontée pour les Ducks. Les défenseurs Kevin Bieksa et Hampus Lindholm ont récolté chacun deux mentions d'aide.



John Gibson a été remplacé par Jonathan Bernier au deuxième tiers après avoir concédé quatre buts aux Flames. Gibson a seulement arrêté 12 des 16 rondelles dirigées vers lui. Bernier a repoussé tous les 16 tirs pour aider son équipe à combler leur déficit.



Sean Monahan a inscrit un but et une aide pour les Flames.



Kris Versteeg, Sam Bennett et Michael Stone ont été les autres buteurs pour l'équipe locale. Mikael Backlund et T.J. Brodie ont tous les deux récolté deux aides.



Elliott a bloqué 22 des 27 tirs dirigés vers lui dans la défaite.



Les Flames ont cumulé 31 minutes de pénalité, ce qui avait été un facteur important dans leurs deux précédentes défaites. Lundi, c'était au tour des Ducks de payer le prix pour leur manque de discipline.



La formation canadienne a capitalisé à trois reprises sur cinq occasions en avantage numérique dans les deux premières périodes.



Theodore a marqué son deuxième but sur un tir de la pointe pour égaler la marque 4-4 à 15:39 de la troisième période.



Thompson a dévié un tir de Lindholm un peu plus tôt en troisième (11:14) pour réduire l'écart 4-3.



Le défenseur des Ducks Sami Vatanen a participé à l'entraînement matinal, mais a été laissé de côté pour une deuxième rencontre d'affilée. Il a subi une blessure au haut du corps lors d'une mise en échec reçue de la part de Lance Bouma dans le premier match de la série.



?Nous croyons qu'il reviendra très bientôt?, a commenté Randy Carlyle.