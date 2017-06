Les Flames et Kris Versteeg s'entendent pour un an et 1 750 000$

CALGARY - Les Flames de Calgary ont annoncé qu'ils avaient mis sous contrat l'attaquant Kris Versteeg pour la prochaine saison.

Les deux parties se sont entendus pour 1 750 000$ en marge de la prochaine saison.



Versteeg a aidé les Flames dans leur ascension vers une place en séries éliminatoires la saison dernière après avoir signé un contrat d'un an avec l'organisation le 11 octobre dernier. En 69 rencontres, il a récolté 15 buts et 22 aides.



L'attaquant de 31 ans a disputé 619 matchs en carrière dans la LNH et 93 en séries. En tout, il a amassé un total de 350 points, dont 146 buts, 368 minutes de pénalité et 48 points en séries, en plus de remporter deux coupes Stanley avec les Blackhawks de Chicago en 2009-10 et en 2014-15.