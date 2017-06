Les Flames et les Coyotes s'échangent des gardiens

Le gardien Mike Smith/Jeff Roberson / The Associated Press

Les Flames de Calgary ont acquis le gardien Mike Smith des Coyotes de l'Arizona, samedi, donnant en retour le gardien Chad Johnson, le défenseur Brandon Hickey et un choix conditionnel de troisième tour, l'an prochain.

La saison dernière, Smith a montré un dossier de 19-26-9 et une moyenne de 2,92, avec trois jeux blancs. Natif de Kingston en Ontario, il a eu 35 ans en mars.



Smith a fait ses débuts dans la LNH avec Dallas en 2006-07. Après deux campagnes avec les Stars, il a passé un peu plus de trois saisons avec le Lightning de Tampa Bay avant de se joindre aux Coyotes, en 2011.



Johnson a connu une saison 2016-17 de 18-15-1, avec trois jeux blancs lui aussi. Sa moyenne a été 2,59. Originaire de Saskatoon, il a eu 31 ans le 10 juin.



Ce sera pour lui un septième club dans la LNH depuis ses débuts avec les Rangers de New York, en 2009-10.