Les Flames l'emportent face aux Blues

SAINT-LOUIS - Sean Monahan a marqué alors qu'il ne restait que trois secondes à faire en période de prolongation, menant les Flames de Calgary vers une victoire de 3-2 face aux Blues de St. Louis, samedi soir.

Troy Brouwer et Matt Bartkowski ont également trouvé le fond du filet du côté des Flames, qui affichent un dossier de 13-4 en prolongation cette saison. Brian Elliott a effectué 29 arrêts.



Ivan Barbashev et Jaden Schwartz ont répliqué pour les Blues et Jake Allen a bloqué 28 rondelles.



Le but gagnant de Monahan a dévié sur l'attaquant des Blues Kyle Brodziak. Il s'agissait de son troisième but en quatre matchs.