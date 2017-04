Les Flames n'ont pas fait long feu, le Wild étire sa saison (vidéos)

CALGARY - Les Flames de Calgary se sont inclinés 3-1 face aux Ducks d'Anaheim lors d'un quatrième match consécutif, mercredi, et sont officiellement éliminés des séries éliminatoires.

La troupe de Randy Carlyle a balayé la série 4-0.



Patrick Eaves, Nate Thompson et Ryan Getzlaf, dans un filet désert, ont marqué pour les Ducks.



Après avoir été remplacé par son coéquipier Jonathan Bernier lors de la troisième rencontre, John Gibson était le gardien devant la cage des Ducks. Un choix qu'il n'a pas fait regretter à son entraîneur puisqu'il a réalisé 36 arrêts dans la victoire.



Sean Monahan a été le seul à répliquer du côté des Flames. Brian Elliott a été chassé de la rencontre après avoir accordé un but sur trois tirs. Chad Johnson a été appelé en renfort jusqu'à la fin de la rencontre.



Les Ducks ont pris les devants 2-0 après avoir tiré à cinq reprises sur les gardiens adverses en première période.



Le puissant tir de Eaves a glissé sous les jambières d'Elliott à 5:38 de la première période. Un peu plus d'une minute plus tard, Thompson a porté la marque à 2-0.



Monahan a profité d'un avantage numérique en deuxième période pour rediriger le tir de Kris Versteeg et réduire l'écart 2-1. Il s'agissait de son quatrième but inscrit avec l'avantage d'un homme en autant de rencontres dans cette série.



Les Flames n'ont pu égaliser la marque lors de la supériorité numérique suivante.



Les Ducks ont remporté les deux premiers matchs de la série 3-2 et ont surmonté un déficit de trois buts lors du troisième match pour l'emporter 5-4.



La formation américaine n'a pas perdu un seul match en temps réglementaire lors de ses 18 dernières rencontres.



Randy Carlyle a mentionné que le défenseur Sami Vatanen, blessé au haut du corps, a participé à l'entraînement matinal, tandis que Cam Fowler, blessé au genou, avait patiné pour une troisième journée consécutive.

Les Ducks affronteront au deuxième tour le gagnant de la série entre les Oilers d'Edmonton et les Sharks de San Jose.

Wild 2 Blues 0

SAINT-LOUIS - Devan Dubnyk a réalisé 28 arrêts, Charlie Coyle a marqué en première période et le Wild du Minnesota évite l'élimination en l'emportant 2-0 face aux Blues de St. Louis lors du quatrième match de la série, mercredi soir.

Il s'agit du deuxième blanchissage de Dubnyk en séries éliminatoires. Le premier avait eu lieu, il y a deux ans, presque jour pour jour contre les Blues également. Martin Hanzal a également marqué pour le Wild en deuxième période.

Jake Allen a pour sa part repoussé 26 rondelles.

Les Blues mènent la série 3-1 et entameront le cinquième match samedi au Minnesota.