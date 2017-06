Les Flames s'entendent avec Spencer Foo

CALGARY - L'ailier droit Spencer Foo s'est engagé à signer un contrat avec les Flames de Calgary.

Courtisé par plusieurs équipes, Foo pourra officiellement devenir un membre des Flames samedi, selon ce qu'ont indiqué les Flames par le biais d'un communiqué publié mardi.



Âgé de 23 ans et natif d'Edmonton, Foo a récolté 26 buts et 36 aides en 38 rencontres avec les Dutchmen de Union College, dans la NCAA, la saison dernière. Il était l'un des finalistes à l'obtention du trophée Hobey-Baker, remis au joueur par excellence dans la NCAA.



En trois saisons avec les Dutchmen, Foo a accumulé 49 buts et 63 aides en 113 matchs.