Les Flames se rapprochent d'une place en séries (vidéos)

CALGARY - La recrue Matthew Tkachuk a inscrit un but et une aide, Brian Elliott a effectué 33 arrêts et ils ont aidé les Flames de Calgary à vaincre les Flyers de Philadelphie 3-1, mercredi.

Nick Cousins a donné les devants aux Flyers tôt dans le match, mais Tkachuk a créé l'égalité à 4:28 du premier tiers. Tkachuk a profité d'un peu d'espace devant le filet pour inscrire son 11e but de la saison.



L'attaquant âgé de 19 ans a ensuite récolté une aide sur le but vainqueur inscrit par TJ Brodie à 12:45 du deuxième vingt.



Mark Giordano a complété la marque dans un filet désert avec 39 secondes à écouler au cadran.



La victoire permet aux Flames de revenir à deux points du dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires dans l'Association de l'Ouest.



Michal Neuvirth a stoppé 20 lancers devant le filet des Flyers, qui ont gaspillé une occasion de rejoindre les Maple Leafs de Toronto au dernier rang donnant accès aux séries dans l'Est.



L'attaquant des Flames Alex Chiasson a écopé une punition majeure et une inconduite de partie en première période pour avoir dardé Cousins dans l'abdomen après un coup de sifflet.

Voyez un superbe arrêt de Brian Elliott alors que les Flames étaient en désavantage numérique: