Les Flames sont en feu

CALGARY - Sean Monahan a récolté un but et une mention d'aide et les Flames de Calgary ont vaincu les Islanders de New York 5-2, dimanche après-midi.

Il s'agissait d'une septième victoire consécutive pour la troupe de Glen Gulutzan.



Michael Frolik, TJ Brodie, Michael Ferland et Kris Versteeg ont inscrit les autres buts des Flames (36-26-4), qui ont également remporté leurs trois derniers duels à domicile.



À son quatrième départ d'affilée pour les Flames, Brian Elliott a arrêté 33 lancers, amassant une sixième victoire en autant de départs. Le gardien a affiché un dossier de 7-0-1 depuis sa dernière défaite en temps réglementaire, le 5 février, lorsqu'il avait repoussé 28 rondelles dans une défaite de 4-3 face aux Rangers de New York.



John Tavares et Jason Chimera ont répliqué du côté des Islanders (30-23-11), qui entament la deuxième moitié de leur périple de neuf matchs à l'étranger. Jusqu'à présent, ils ont compilé une fiche de 3-2-1.



Thomas Greiss a débuté la rencontre devant le filet des Islanders et il a bloqué 17 des 21 tirs dirigés vers lui en première période, avant d'être remplacé par Jean-François Bérubé, qui a repoussé 15 tirs.



Greiss connaissait un bon départ, bloquant les 16 premiers tirs des Flames, avant que ceux-ci n'enfilent quatre buts sans riposte en 4:40, en fin de première période.



Frolik a lancé le bal, avant que Brodie, Ferland et Monahan n'ajoutent chacun un but pour donner les devants 4-0 aux Flames.



Les Islanders ont rebondi au deuxième vingt, mais ils n'ont capitalisé qu'une seule fois, lorsque Tavares a inscrit un but sur un retour accordé par Elliott.



Versteeg a scellé la victoire pour les Flames à 6:58 de la troisième période. Chimera a répliqué quelques instants après, mais c'était trop peu trop tard pour les Islanders.