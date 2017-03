les Flyers battent les Islanders 6-3

PHILADELPHIE - Wayne Simmonds a marqué son 30e but de la saison pour aider les Flyers de Philadelphie à vaincre les Islanders de New York 6-3, jeudi soir.

Le ton a été donné rapidement dans le match avec quelques bagarres qui ont éclaté et les Flyers ont pris les devants 5-0 avant de retraiter au vestiaire pour le premier entracte.



Dale Weise, Radko Gudas, Jordan Weal, Sean Couturier et Valtteri Filppula, dans un filet désert, ont aussi fait bouger les cordages pour la troupe de Dave Hakstol, qui a remporté un troisième match consécutif. Les Flyers ont entamé la rencontre avec six points de retard sur le dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires, mais devront surclasser quatre équipes pour y arriver.



Cal Clutterbuck, Jason Chimera et Andrew Ladd ont répliqué pour les Islanders, qui ont perdu leurs trois dernières rencontres. En 10 affrontements, ils affichent un dossier de 3-6-1. Ils se trouvent présentement à égalité avec les Flyers au classement (82 points). Toutefois, les Islanders ont un match en main.



Steve Mason a stoppé 38 rondelles devant le filet des Flyers. À l'autre bout de la patinoire, Thomas Greiss a accordé trois buts sur huit tirs en 8:06 de jeu avant de céder sa place à Jaroslav Halak. Ce dernier a accordé deux buts sur 21 lancers.