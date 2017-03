Les Flyers doublent les Sabres 6-3

Jeffrey T. Barnes / The Associated Press

BUFFALO, N.Y. - Radko Gudas a marqué un but et ajouté deux mentions d'aide, et les Flyers de Philadelphie ont poursuivi leur poussée de fin de saison en défaisant les Sabres de Buffalo 6-3 mardi soir.

Les Flyers affichent un dossier de 3-0-1 à leurs quatre dernières sorties, et la victoire leur a permis de se hisser au 10e rang du classement général de l'Est, un point devant le Lightning de Tampa Bay et les Panthers de la Floride.



Les trois équipes ont disputé 65 rencontres.



Jordan Weal et Travis Konecny ont contribué à cette victoire avec un but et une aide chacun, tandis que Claude Giroux a mis fin à une disette de 12 matchs sans marquer tout en couronnant une explosion de trois buts pendant la période médiane.



Matt Read a également fait bouger les cordages pour les Flyers pendant que Steve Mason repoussait 31 rondelles.



Dans la défaite, Jack Eichel s'est mis en évidence en marquant deux buts et en récoltant une mention d'aide sur celui d'Evander Kane.